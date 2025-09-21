Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды

Жозе Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника.

62-летний португальский тренер выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 на выезде с АВС в 6-м туре чемпионата Португалии.

Жозе бурно отпраздновал третий гол лиссабонской команды, забитый на 64-й минуте Франьо Ивановичем . Он пнул конус, которым у боковой линии поля была обозначена зона разминавшихся игроков «орлов». Один из помощников тренера затем вернул предмет на место.

Позже Моуринью после неточного паса со стороны игрока АВС сделал вид, что пытается во вратарском прыжке поймать летевший в аут мяч. Он пролетел мимо мяча и смеясь сел на свою скамейку.

