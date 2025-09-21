  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды
Фото
12

Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника – мяч полетел в аут. Тренер «Бенфики» пнул конус, празднуя 3-й гол команды

Жозе Моуринью изобразил вратарский сэйв после неточного паса соперника.

62-летний португальский тренер выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 на выезде с АВС в 6-м туре чемпионата Португалии.

Жозе бурно отпраздновал третий гол лиссабонской команды, забитый на 64-й минуте Франьо Ивановичем. Он пнул конус, которым у боковой линии поля была обозначена зона разминавшихся игроков «орлов». Один из помощников тренера затем вернул предмет на место.

Позже Моуринью после неточного паса со стороны игрока АВС сделал вид, что пытается во вратарском прыжке поймать летевший в аут мяч. Он пролетел мимо мяча и смеясь сел на свою скамейку.

Изображения: кадры из трансляции sport tv, Tivibu Spor

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: sport tv
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoФраньо Иванович
logoвысшая лига Португалия
logoАВС
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью разгромно выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 с АВС
20сегодня, 19:02
Жозе Моуринью: «Сейчас я менее эгоцентричен и больше думаю о том, что могу сделать для других. Я не так важен – важна «Бенфика», важны болельщики, они – сердце любого клуба»
1618 сентября, 20:19
Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
4018 сентября, 18:15
Жозе Моуринью: «Я ошибся, перейдя в «Фенербахче». Мой уровень – тренировать крупнейшие клубы мира. Я вернулся на него, возглавив «Бенфику»
13318 сентября, 16:16
Руй Кошта о Моуринью: «Для меня честь, привилегия и предмет гордости видеть его в «Бенфике». Трудно было бы найти тренера с более выдающимся резюме»
1818 сентября, 15:16
Главные новости
Премьер Армении о патриотических названиях: «Предлагаю задать себе вопрос: почему «Милан» – суперклуб, а «Алашкерт» – нет? Потому что психология во всем, особенно в спорте, очень важна»
2 минуты назад
Один из богатейших бизнесменов Казахстана Алагузов пообещал игрокам «Кайрата» машины за победу над «Реалом»: «Алматы – столица мира, «Кайрат» – чемпион!»
615 минут назад
Ямаль, Рафинья, Флик, Кубарси, Лапорта – в составе делегации «Барсы» на церемонию «Золотого мяча». Педри и Левандовского не будет
521 минуту назад
Бернарду Силва: «Ливерпуль» всегда был главным соперником «Сити», причем с отрывом: боролся за титулы и побеждал. «Арсенал» все сильнее, но еще не вышел на победный уровень»
838 минут назад
Тебас не станет запрещать флаги Палестины на играх Ла Лиги, а возможные матчи против израильтян считает проблемой: «Надеюсь, хотя б население Газы перестанет страдать к тому моменту»
1246 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» одолел «Челси», «Ливерпуль» победил «Эвертон», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Брайтоном»
878сегодня, 20:59
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Эспаньол», «Валенсия» – «Атлетик», «Жирона» крупно проиграла «Леванте»
84сегодня, 20:57
Премьер Армении о патриотизме: «Спросил детей о нашей самой высокой горе – 70% не знают, что Арарат не в Армении. А почему в Европе есть клубы «Милан», «Барселона», а у нас нет «Арташата»?»
59сегодня, 20:55
У «Милана» при Аллегри 4 сухие победы с общим счетом 8:0 и поражение от «Кремонезе»
19сегодня, 20:43
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной», «Милан» разгромил «Удинезе»
22сегодня, 20:40
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Атланта» Миранчука играет с «Сан-Диего», «Интер Майами» Месси встретится с «Ди Си Юнайтед», «Канзас-Сити» Шапи – с «Ванкувером»
314 минут назадLive
Тренер «Милана» Ландуччи о 3:0 с «Удинезе»: «Модрич – пример для подражания, Пулишич – смертоносный снайпер, Рабьо провел монструозный матч»
15 минут назад
Жозе Моуринью: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»
118 минут назад
Тудор недоволен календарем «Ювентуса»: «Разница между игрой на 4-й и 5-й день – это разница между потерянными и набранными очками. Мы могли бы сыграть с «Вероной» завтра»
353 минуты назад
Чемпионат Франции. «Ланс» разгромил «Лилль», «Нант» и «Ренн» сыграли 2:2, «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
7сегодня, 21:05
«Даку как Фродо, кольцо спрятал, никакой проставы пока не было». Олег Иванов о свадьбе форварда «Рубина»
1сегодня, 20:59
Пономарев про Кузяева в ЦСКА: «Балласт! Отыгранный материал, мы и так уже многих балластов скинули, зачем брать еще одного?»
9сегодня, 20:52
Энрике о том, считает ли этот «ПСЖ» лучшим в истории: «Меня это не интересует. Это тема для разговоров летом на пляже. Приятно смотреть, с какой радостью команда тренируется»
1сегодня, 20:47
Роналду после дубля «Аль-Рияду»: «3 победы в 3 матчах. Мы хотим еще!»
7сегодня, 20:35
Хаби Алонсо: «Мбаппе играл с «Эспаньолом» скорее как плеймейкер, в новой роли. Килиан очень хорошо понимает футбол, если ты ему что-то объясняешь, он это выполняет»
4сегодня, 20:18