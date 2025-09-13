Моуринью посетил матч «Порту» – «Насьонал». Болельщики встретили Жозе овацией на «Драгау»
Болельщики «Порту» устроили овацию Жозе Моуринью на домашнем матче.
Команда под руководством Франческо Фарьоли обыграла «Насьонал» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Португалии.
Бывший тренер «Порту» Жозе Моуринью, недавно отправленный в отставку из «Фенербахче», посетил эту игру.
Моуринью занял место на президентской трибуне рядом с президентом клуба Андре Виллаш-Боашем, который в начале своей тренерской карьеры входил в штаб Жозе.
Болельщики «Порту» устроили Моуринью овацию на стадионе «Драгау» во время игры.
Напомним, Жозе тренировал «драконов» с 2002 по 2004 год. Он выиграл клубом 6 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.
