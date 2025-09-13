Моуринью посетил матч «Порту» – «Насьонал». Болельщики встретили Жозе овацией на «Драгау»

Болельщики «Порту» устроили овацию Жозе Моуринью на домашнем матче.

Команда под руководством Франческо Фарьоли обыграла «Насьонал » (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Португалии.

Бывший тренер «Порту» Жозе Моуринью , недавно отправленный в отставку из «Фенербахче», посетил эту игру.

Моуринью занял место на президентской трибуне рядом с президентом клуба Андре Виллаш-Боашем , который в начале своей тренерской карьеры входил в штаб Жозе.

Болельщики «Порту» устроили Моуринью овацию на стадионе «Драгау» во время игры.

Напомним, Жозе тренировал «драконов» с 2002 по 2004 год. Он выиграл клубом 6 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Изображение: скриншот из видео x.com/FCPorto