  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью посетил матч «Порту» – «Насьонал». Болельщики встретили Жозе овацией на «Драгау»
Фото
2

Моуринью посетил матч «Порту» – «Насьонал». Болельщики встретили Жозе овацией на «Драгау»

Болельщики «Порту» устроили овацию Жозе Моуринью на домашнем матче.

Команда под руководством Франческо Фарьоли обыграла «Насьонал» (1:0) в матче 5-го тура чемпионата Португалии.

Бывший тренер «Порту» Жозе Моуринью, недавно отправленный в отставку из «Фенербахче», посетил эту игру.

Моуринью занял место на президентской трибуне рядом с президентом клуба Андре Виллаш-Боашем, который в начале своей тренерской карьеры входил в штаб Жозе. 

Болельщики «Порту» устроили Моуринью овацию на стадионе «Драгау» во время игры.

Напомним, Жозе тренировал «драконов» с 2002 по 2004 год. Он выиграл клубом 6 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

Изображение: скриншот из видео x.com/FCPorto

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5558 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: A Bola
logoАндре Виллаш-Боаш
logoПорту
болельщики
logoЖозе Моуринью
logoНасьонал
logoвысшая лига Португалия
Драгау
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Главный предатель в турецком футболе
846 сентября, 11:33
Моуринью считает себя одним из лучших тренеров в истории: «Выиграть ЛЧ с «Порту» и «Интером» – не то же самое, что с «Реалом» и «Барсой». С «Мадридом» я прервал доминирование каталонцев»
6719 августа, 17:41
Агент Кисляка о «Фенербахче»: «Моуринью знает о Матвее – его реально ждали. Виллаш-Боаш хвалил – говорит, «Порту» надо кого-то продать, чтобы смотреть рынок»
328 августа, 12:55
Главные новости
Алонсо – Мансано после удаления Хейсена: «Ты наводишь меня на дурные мысли, мужик. Разве ты не видел, что Милитао был в пяти метрах? Это точно увидят в техническом комитете судей»
218 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» победил «Вильярреал», «Барселона» примет «Валенсию» в воскресенье
5318 минут назад
У «Челси» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах. Дальше – «Бавария» и «МЮ»
1019 минут назад
«Челси» упустил победу над «Брентфордом» – 2:2. Кайседо забил на 85-й, но Карвалью ответил на 93-й
15320 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» сыграл 2:2 с «Брентфордом», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» встретятся в воскресенье
22122 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» выиграл у «Фиорентины», «Милан» встретится с «Болоньей» в воскресенье
3826 минут назад
Анчелотти о Бразилии на ЧМ-2026: «Никто в футболе не обязан побеждать, но мы обязаны попытаться. Я работал в «Реале» 6 лет, но ЛЧ выиграл всего 3 раза»
834 минуты назад
Алонсо о 4 победах «Реала» в 4 матчах: «Нельзя принимать это как должное, но мы довольны. Результаты говорят сами за себя»
239 минут назад
Хиль Мансано написал в рапорте, что удалил Хейсена в матче с «Сосьедадом» «за то, что тот лишил соперника явной возможности забить гол»
1748 минут назад
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
3356 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина победил «Осер», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
411 минут назад
Брэйтуэйт был прикован к инвалидной коляске в детстве: «Болезнь Легга–Кальве–Пертеса. Было тяжело видеть взгляды людей, слышать вопросы: «Что случилось?» Я не хотел об этом говорить»
12 минут назад
Лилиан Тюрам посетил матч «Ювентус» – «Интер», в котором забили его сыновья Маркус и Кефрен
214 минут назад
«Атлетико» обыграл «Вильярреал» – 2:0. Барриос забил победный гол, у Николаса Гонсалеса дебютный мяч за мадридский клуб
519 минут назад
«Атлетико» выиграл впервые в сезоне – у «Вильярреала». Дальше – выезд к «Ливерпулю»
219 минут назад
В Серии А впервые использована камера на главном судье – в игре «Ювентус» – «Интер»
24 минуты назадФото
«Фиорентина» уступила «Наполи» – 1:3. Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда и Бекемы дебютные голы за неаполитанцев
1125 минут назад
Тюкавин о «Динамо»: «Начало сезона так себе, все ждали не этого. Только нам забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой»
330 минут назад
Ямаль о главных соперниках «Барсы» в ЛЧ: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Бавария», «Реал», «ПСЖ»… они всегда в числе претендентов на победу»
434 минуты назад
Тедеев об 1:2 с «Краснодаром»: «Разочаровала последовательность работы арбитров, могли добавить больше времени. Закономерным исходом была бы ничья»
1сегодня, 20:12