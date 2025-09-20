Моуринью разгромно выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику» – 3:0 с АВС

Жозе Моуринью выиграл первый матч после возвращения в «Бенфику».

Лиссабонцы разгромили АВС в 6-м туре чемпионата Португалии – 3:0.

62-летний специалист возглавил «орлов» 18 сентября – спустя три недели после увольнения из «Фенербахче». Моуринью уже тренировал «Бенфику» в 2000 году.

После 5 матчей лиссабонцы идут на втором месте с 13 очками. Лидирует «Порту» – 18 баллов после 6 игр.