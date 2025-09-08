  • Спортс
«Сказал Абрамовичу: «Шевченко – славянин, не западный, жрет водку и не может в 30 лет играть!» Экс-губернатор Омской области Полежаев о том, что один раз вмешался в дела «Челси»

Экс-губернатор Омской области рассказал об отношениях с Романом Абрамовичем.

– Его интересовали результаты «Авангарда»?

– Не очень. Он считал, что это мое хобби. И не вмешивался. Так же, как его хобби – футбол. И я в дела «Челси» не вмешивался. Один раз я только вмешался.

– Так-так.

– Когда он этого, Шевченко взял. Этот, украинский из «Милана». Ему уже было под 30 лет. И, по-моему, мы даже в Лондоне поспорили.

Я говорю: «Зачем ты его взял?» – «Ну, ты что! Шева! Звезда мирового футбола». – «Ему 30 лет, – говорю, – он уже отбегал, все в Италии оставил. Он славянин, понимаешь? Он же не западный, он жрет водку, он не может в 30 лет играть!»

Он и не заиграл. А контракт [Абрамович] ему очень мощный сделал там. Потом пришлось отказаться от него. А так я не вмешивался.

На играх я часто был. Последнюю игру мы с ним когда смотрели… В Мюнхене. Когда по пенальти выиграли [финал Лиги чемпионов «Бавария» – «Челси» 19 мая 2012 года]. И когда по пенальти «Манчестеру» проиграли в Москве – ох, досадно было [финал Лиги чемпионов 21 мая 2008 года], – сказал Леонид Полежаев в интервью Спортсу’‘.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
