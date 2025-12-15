  • Спортс
  • Глава РПЛ Алаев за пиво на стадионах: «Проблем не будет – мы самая безопасная лига, может, не только в России. Деньги важны, и футбол конкурирует с хоккеем и другими мероприятиями»
6

Глава РПЛ Алаев за пиво на стадионах: «Проблем не будет – мы самая безопасная лига, может, не только в России. Деньги важны, и футбол конкурирует с хоккеем и другими мероприятиями»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев поддержал возвращение пива на стадионы.

Дмитрий Свищев сказал, что дело о возвращении пива на стадионы сдвинулось с мертвой точки сразу, как вы и Дюков активно включились в процесс.

–  Спасибо Дмитрию Александровичу за теплые слова. Я понимаю, о чем он говорит, но есть вещи, которые в эфире мы обсуждать не можем. Пусть неправильно будет публично рассказывать детали, но это хороший пример субъектности лиги. Субъектность в том, когда ваше мнение спрашивают, ваше мнение интересное, и вы участвуете в дискуссии. 

– Какая вероятность возвращения пива? 

– Очень высокая вероятность. Я очень боюсь, что опять что-то случится, но сейчас, как мы со многими общаемся, вероятность возвращения пива действительно высокая. Мы просим представителей Госдумы и правительства реализовать данную инициативу.

Есть мировая практика, есть российская практика, есть новая реальность, в том числе и с внедрением системы Fan ID. По моему мнению, ни одного минуса возвращения пива на стадион.

Митрофанов заявил, что приблизительно доходы вырастут на 5%. Это соответствует вашей оценке?

– Здесь мы с Максимом Львовичем сходимся. Понятно, что деньги важны. Но вы же понимаете, мы, как футбол, конкурируем не только с хоккеем, но и с другими массовыми мероприятиями. Один из вопросов, почему можно пойти в театр или в парк…

Здесь мировая практика показывает, что мы ожидаем притока аудитории. Потому что кто-то выберет досуг, пойдет всей семьей, с возможностью выпить пиво, посмотреть футбол. Это действительно сильный аргумент для аудитории. 

С точки зрения коммерциализации, все-таки есть второй закон разрешения рекламы пивных напитков. Тут я думаю, больший потенциал для роста доходов в отрасли.

– Вы не боитесь, что пиво разрешат и его будут разливать, появятся драки много выпивших людей?

– Во-первых, технически мы все организуем. У меня нет сомнений, на всех стадионах будет абсолютно все комфортно для аудитории. Во-вторых, мне кажется, культура потребления алкогольных напитков в нашей стране сильно поменялась за последние годы.

В-третьих, мы точно самое безопасное спортивное мероприятие для болельщика, возможно, не только в России. Это не шутка. Я смотрю все отчеты, каждый тур по правонарушениям, это прямо смешно. Я уже скоро буду помнить, сколько человек покурили в запрещенных местах, сколько пытались пройти по чужому QR-коду. 

Последний случай, который вызвал большой резонанс – конфликт между болельщиками ЦСКА и «Спартака». Но это отдельная история, с ней разобрались правоохранители. Все, кто хоть как-то косвенно имел отношение к этому конфликту, в течение суток были задержаны, допрошены, к ним были приняты меры в соответствии с законодательством.

Поэтому ждем пива, никаких проблем не будет, остаемся самой безопасной лигой, – сказал Алаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» в шоу «Итоги».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
