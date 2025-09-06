40-летний Роналду забил в 7 из 8 последних матчей за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду забил в 7 из 8 последних матчей за клуб и сборную.
Португальский форвард сегодня дважды поразил ворота Армении в квалификации ЧМ-2026.
С учетом прошлого сезона у 40-летнего нападающего были результативные действия в каждой из 8 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию. В шести из них он забил по голу, в сегодняшней сделал дубль, еще в одной отдал голевую передачу.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
