40-летний Роналду забил в 7 из 8 последних матчей за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил в 7 из 8 последних матчей за клуб и сборную.

Португальский форвард сегодня дважды поразил ворота Армении в квалификации ЧМ-2026.

С учетом прошлого сезона у 40-летнего нападающего были результативные действия в каждой из 8 последних игр за «Аль-Наср» и Португалию. В шести из них он забил по голу, в сегодняшней сделал дубль, еще в одной отдал голевую передачу.

