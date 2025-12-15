Гендиректор «Спартака» о низкой результативности россиян: «Понимаем, что они должны превращаться в звезд и делать разницу, но это более долгосрочный проект»

«Спартак» хочет, чтобы россияне забивали больше голов.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал причины низкой результативности российских футболистов красно-белых.

– Активно обсуждалась новость, что в первом круге Мир РПЛ за «Спартак» не забивали российские футболисты. Игорь Дмитриев оформил первый российский гол в дерби против ЦСКА. Беспокоит ли клуб положение российских игроков в команде?

– Группа атаки «Спартака» состоит таким образом. Она сформирована в основном из легионеров.

Но забил Игорь Дмитриев , у Романа Зобнина были моменты в последних матчах. И мы с собой на сборы везем целый ряд очень сильных ребят из второй команды, которые уже ездят с нами на матчи, но пока они не выходили на поле.

Но, безусловно, в клубе есть понимание, что российские игроки должны превращаться из звездочек в звезд и делать разницу на поле. Но это уже более долгосрочный проект, – сказал Некрасов.