У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого. Защитник получил коленом в бок от Мукиеле в дерби с «Сандерлендом», его доставили в больницу из-за проблем с дыханием

У Берна из «Ньюкасла» перелом ребра и прокол легкого после игры с «Сандерлендом».

Защитник «Ньюкасла » Дэн Берн сломал ребро и получил прокол легкого в дерби против «Сандерленда» (0:1) в 16-м туре АПЛ .

33-летний англичанин получил травму в единоборстве с правым защитником «Сандерленда » Норди Мукиеле в конце первого тайма.

Главный арбитр Питер Бэнкс показал Мукиеле желтую карточку после того, как он коленом ударил Берна в бок, когда оба боролись за мяч. Дэн пытался продолжить игру после оказания первой помощи, но через несколько минут его заменил Фабиан Шер.

Главный тренер «сорок» Эдди Хау сообщил, что центральный защитник был доставлен в больницу после того, как ему стало трудно дышать в перерыве. Прокол легкого происходит, когда воздух проникает в пространство между легким и грудной стенкой. Это приводит к коллапсу легкого, из-за чего оно не может полностью расправиться при вдохе.

Вероятно, из-за случившегося Берн выбыл на длительный срок, отмечает BBC.