Роналду обошел Месси по голам в отборах ЧМ – 38 против 36. Португалец на один мяч отстает от рекордсмена Руиса из Гватемалы

Криштиану Роналду вновь обошел Лионеля Месси по голам в отборах ЧМ.

Португальский форвард сделал дубль в матче квалификации ЧМ 2026 года с Арменией (5:0).

Теперь на счету Роналду 38 голов в отборочным играх к первенству мира. Таким образом, он снова оторвался от Лионеля Месси (36 голов), который в пятницу сделал дубль за Аргентину в матче с Венесуэлой (3:0).

Роналду занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории отбора ЧМ, лишь на один гол уступая Карлосу Руису из Гватемалы (39).

Четвертым в этом списке идет Али Даеи из Ирана (35), пятым – Роберт Левандовски из Польши (31).