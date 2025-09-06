Роналду обошел Месси по голам в отборах ЧМ – 38 против 36. Португалец на один мяч отстает от рекордсмена Руиса из Гватемалы
Криштиану Роналду вновь обошел Лионеля Месси по голам в отборах ЧМ.
Португальский форвард сделал дубль в матче квалификации ЧМ 2026 года с Арменией (5:0).
Теперь на счету Роналду 38 голов в отборочным играх к первенству мира. Таким образом, он снова оторвался от Лионеля Месси (36 голов), который в пятницу сделал дубль за Аргентину в матче с Венесуэлой (3:0).
Роналду занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории отбора ЧМ, лишь на один гол уступая Карлосу Руису из Гватемалы (39).
Четвертым в этом списке идет Али Даеи из Ирана (35), пятым – Роберт Левандовски из Польши (31).
Нули России с Иорданией – как вам?24432 голоса
Стыдно
Нормально, достойный соперник
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MisterChip
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости