Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом

«Ман Сити» может подписать Гехи.

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи стал трансферной целью «Манчестер Сити ».

25-летний защитник сборной Англии после срыва перехода в «Ливерпуль» летом решил не продлевать контракт , рассчитанный до 30 июня 2026 года, и покинет лондонский клуб на правах свободного агента.

Как сообщает The Times, «горожане» пристально следили за игрой Гехи в последние несколько сезонов. И сейчас Марк стал главной трансферной целью «Сити», который летом намерен перестроить линию обороны.

Защитник «Ман Сити» Джон Стоунз , контракт которого рассчитан до лета, получит предложение продлить соглашение, если сможет набрать форму и играть стабильно. Натан Аке вышел в стартовом составе только в одном матче чемпионата Англии в этом сезоне, а Мануэль Аканджи находится в аренде в «Интере» – оба 30-летних защитника покинут «Сити» летом.

В этой связи переход Гехи летом – идеальный вариант для команды Пепа Гвардиолы. Однако «Кристал Пэлас» готов продать игрока уже зимой, чтобы поулчить хоть какие-то деньги. Интерес к Марку проявляют несколько клубов.