  • Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом
1

Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом

«Ман Сити» может подписать Гехи.

Защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи стал трансферной целью «Манчестер Сити».

25-летний защитник сборной Англии после срыва перехода в «Ливерпуль» летом решил не продлевать контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года, и покинет лондонский клуб на правах свободного агента.

Как сообщает The Times, «горожане» пристально следили за игрой Гехи в последние несколько сезонов. И сейчас Марк стал главной трансферной целью «Сити», который летом намерен перестроить линию обороны.

Защитник «Ман Сити» Джон Стоунз, контракт которого рассчитан до лета, получит предложение продлить соглашение, если сможет набрать форму и играть стабильно. Натан Аке вышел в стартовом составе только в одном матче чемпионата Англии в этом сезоне, а Мануэль Аканджи находится в аренде в «Интере» – оба 30-летних защитника покинут «Сити» летом.

В этой связи переход Гехи летом – идеальный вариант для команды Пепа Гвардиолы. Однако «Кристал Пэлас» готов продать игрока уже зимой, чтобы поулчить хоть какие-то деньги. Интерес к Марку проявляют несколько клубов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Times
logoМарк Гехи
logoМанчестер Сити
logoКристал Пэлас
возможные трансферы
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoМануэль Аканджи
logoНатан Аке
logoДжон Стоунз
