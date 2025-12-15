  • Спортс
Тренер «Гвадалахары» Марти о матче c «Барсой»: «Дочери уже попросили футболки Ямаля и Педри. Они болеют за «блауграну» и подшучивали надо мной из-за дисквалификации»

Тренер «Гвадалахары» об игре с «Барсой»: дочери попросили майки Ямаля и Педри.

Главный тренер клуба «Гвадалахара Депортиво» Пере Марти высказался о матче с «Барселоной» в Кубке Испании.

Команда из 3-го испанского дивизиона примет «блауграну» в 1/16 финала турнира. Встреча пройдет завтра в 23:00 по московскому времени. Марти не сможет руководить своими игроками с тренерской скамейки из-за дисквалификации.

– Ваша семья поедет в Гвадалахару посмотреть матч?

– Да, конечно, они приедут. И мои дочери уже попросили у меня футболки Ламина и Педри.

– Ваши дочери, которые болеют за «Барсу», ругали вас за удаление?

– Когда «Барса» приедет, я буду смотреть матч из ложи, так как отбываю дисквалификацию. Мой помощник будет внизу, мы будем поддерживать связь и, как всегда, переживем этот опыт в полной мере.

Мои дочери действительно подшучивали надо мной из-за удаления и невозможности присутствовать на скамейке, хотя они болеют за «Барсу». Они все равно всегда поддерживают любую мою команду, – сказал Марти.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
