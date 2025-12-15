Глава РПЛ Алаев против лимита на иностранных тренеров.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев не поддержал идею лимита на иностранных тренеров в штабах клубов Премьер-лиги.

– Юрий Семин говорил о том, что нужно ограничивать количество иностранцев в тренерских штабах.

– К Юрию Палычу, отношусь с огромным уважением. Проблемы с количеством работающих иностранных специалистов в тренерских штабах я не вижу. Мое мнение – у нас система сбалансирована.

Все же довольно-таки очень просто. И об этом говорит министр [спорта Михаил Дегтярев]. Он говорит, что полномочия государства – это лимит и аккредитация РФС как организации, отвечающей за футбол. Он правильно сказал: «Будут предложения по каким-то иным регулирующим моментам – будем обсуждать».

Это может быть потолок зарплат, стимулирование выхода на поле молодых футболистов, количество иностранных специалистов в тренерском штабе. Это будет решать футбольная отрасль.

Нам может поступить предложение от Юрия Палыча, от кого угодно. Это все регулируется уже нашими внутренними регламентами. Регламент принимается общим собранием клубов и РФС. Тут я могу сказать абсолютно ответственно: у нас есть представительство от РПЛ в исполкоме, и ни один вопрос, касающийся РПЛ, не рассматривается без мнения представителей РПЛ, – сказал Алаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» в шоу «Итоги».

Большое интервью президента РПЛ Алаева – обо всем: «Торпедо», Садыгов, лимит, пиво и офсайдные линии