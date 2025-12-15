Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу
Сантьяго Хименес из «Милана» может перенести операцию.
Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес испытывает проблемы с голеностопом. Клуб и игрок близки к принятию решения о проведении операции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Мексиканца могут вскоре прооперировать, учитывая, что в последние недели он отсутствовал на поле.
Как сообщалось ранее, «Милан» ведет переговоры о подписании Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма» в качестве нового нападающего, подчеркивает Романо.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
