Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу

Сантьяго Хименес из «Милана» может перенести операцию.

Нападающий «Милана » Сантьяго Хименес испытывает проблемы с голеностопом. Клуб и игрок близки к принятию решения о проведении операции, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Мексиканца могут вскоре прооперировать, учитывая, что в последние недели он отсутствовал на поле.

Как сообщалось ранее, «Милан» ведет переговоры о подписании Никласа Фюллькруга из «Вест Хэма » в качестве нового нападающего, подчеркивает Романо.