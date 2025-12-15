  • Спортс
  «Барса» рассматривает Рюэрсона из «Боруссии» на подмену Кунде. Первые переговоры с 28-летним защитником уже состоялись (Патрик Бергер)
0

«Барса» рассматривает Рюэрсона из «Боруссии» на подмену Кунде. Первые переговоры с 28-летним защитником уже состоялись (Патрик Бергер)

«Барселона» может подписать защитника Юлиана Рюэрсона.

«Барселона» заинтересована в подписании Юлиана Рюэрсона из «Боруссии» Дортмунд.

По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, каталонцы ищут экономически выгодную подмену защитнику Жюлю Кунде. 28-летний норвежец входит в списки испанского клуба.

Первые переговоры между представителями игрока и «Барсой» уже состоялись. Но на данном этапе ничего конкретного не предпринято.

Контракт Рюэрсона с «Боруссией» рассчитан до 2028 года. Отмечается, что он готов к трансферу летом.

В этом сезоне Юлиан провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 3 результативные передачи. Его полная статистика доступна по ссылке.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Патрика Бергера
