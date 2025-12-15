«Барса» рассматривает Рюэрсона из «Боруссии» на подмену Кунде. Первые переговоры с 28-летним защитником уже состоялись (Патрик Бергер)
«Барселона» может подписать защитника Юлиана Рюэрсона.
«Барселона» заинтересована в подписании Юлиана Рюэрсона из «Боруссии» Дортмунд.
По данным журналиста Sky Sport Патрика Бергера, каталонцы ищут экономически выгодную подмену защитнику Жюлю Кунде. 28-летний норвежец входит в списки испанского клуба.
Первые переговоры между представителями игрока и «Барсой» уже состоялись. Но на данном этапе ничего конкретного не предпринято.
Контракт Рюэрсона с «Боруссией» рассчитан до 2028 года. Отмечается, что он готов к трансферу летом.
В этом сезоне Юлиан провел 13 матчей в Бундеслиге и сделал 3 результативные передачи. Его полная статистика доступна по ссылке.
Что делать с Хаби Алонсо?32960 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Патрика Бергера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости