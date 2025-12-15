«Локомотив» купит хавбека «Балтики» Петрова за 100 млн рублей (Иван Карпов)
«Локомотив» купит Петрова из «Балтики» за 100 млн рублей.
Полузащитник «Балтики» Максим Петров продолжит карьеру в «Локомотиве».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб активирует опцию выкупа 24-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.
«Локомотив» подпишет контракт со своим воспитанником как минимум на 3,5 года.
Ранее сообщалось, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов согласовал кандидатуру Петрова и еще двух хавбеков.
Максим забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
