25

«Локомотив» купит хавбека «Балтики» Петрова за 100 млн рублей (Иван Карпов)

«Локомотив» купит Петрова из «Балтики» за 100 млн рублей.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров продолжит карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, московский клуб активирует опцию выкупа 24-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.

«Локомотив» подпишет контракт со своим воспитанником как минимум на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов согласовал кандидатуру Петрова и еще двух хавбеков.

Максим забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.

Что делать с Хаби Алонсо?32910 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoМаксим Петров
возможные трансферы
logoЛокомотив
деньги
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лепсая о трансферах «Балтики» на выход: «Андраде не особо хочет продлевать контракт. Хиль, «Кордоба для бедных», тоже может уйти»
12 декабря, 03:17
Галактионов согласовал Петрова из «Балтики» и Щетинина из «Ростова», помимо Олейникова. «Локомотив» выбирает из трех хавбеков (Иван Карпов)
3 декабря, 16:11
Петров считает, что «Балтика» может стать российским «Лестером»: «Уже и так всех удивили игрой и результатами. Нам сейчас все по силам»
22 ноября, 10:30
Главные новости
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Явный фол на пенальти. Думаю, арбитр посчитал контакт недостаточным – тогда ВАР не вмешивается, это интерпретация»
37 минут назад
Глава РПЛ Алаев за пиво на стадионах: «Проблем не будет – мы самая безопасная лига, может, не только в России. Деньги важны, и футбол конкурирует с хоккеем и другими мероприятиями»
58 минут назад
Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
сегодня, 18:09
Гехи – главная трансферная цель «Ман Сити» в защиту. Летом игрок «Пэлас» станет свободным агентом
сегодня, 17:59
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 18:00Тесты и игры
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
сегодня, 17:28
«Если бы Винисиус не симулировал так часто, чаще зарабатывал бы пенальти. Даже в Китае знают, что он за игрок. Судьи с подозрением относятся к таким». Экс-судья Фернандес о вингере «Реала»
сегодня, 17:19
Генсек РФС Митрофанов: «На всех уровнях сборных должна быть четкая идеология и прозрачная селекция. Важно, чтобы каждый осознавал, что значит быть игроком сборной России»
сегодня, 17:15
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 15:10
Гендиректор «Спартака»: «Академия клуба работала не так эффективно в последние годы. У тренеров появится KPI – не выиграть все 22 матча, а подготовить игроков»
сегодня, 16:59
Ко всем новостям
Последние новости
Хименеса могут прооперировать из-за проблем с голеностопом. «Милан» ведет переговоры по Фюллькругу
6 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6 минут назад
Тренер «Гвадалахары» Марти о матче c «Барсой»: «Дочери уже попросили футболки Ямаля и Педри. Они болеют за «блауграну» и подшучивали надо мной из-за дисквалификации»
18 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
21 минуту назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
33 минуты назад
«Акрон» расстался со спортивным директором Чистяковым: «Во времена, когда могут быть введены ограничения, нужно обращать внимание на свой резерв и давать шанс воспитанникам»
37 минут назад
Тренер сборной Шотландии Кларк о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Не стоит влезать в долги, пытаясь туда попасть. Это будет дорого, билеты в Америку и так дорогие»
46 минут назад
Почти 3 миллиона рублей для борющегося с раком Алдонина собрали на благотворительном турнире. Средства отправят на лечение экс-хавбека ЦСКА
сегодня, 17:55
Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»
сегодня, 17:43