«Локомотив» купит хавбека «Балтики» Петрова за 100 млн рублей (Иван Карпов)

«Локомотив» купит Петрова из «Балтики» за 100 млн рублей.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров продолжит карьеру в «Локомотиве ».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов , московский клуб активирует опцию выкупа 24-летнего футболиста за 100 миллионов рублей.

«Локомотив» подпишет контракт со своим воспитанником как минимум на 3,5 года.

Ранее сообщалось , что главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов согласовал кандидатуру Петрова и еще двух хавбеков.

Максим забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах Мир РПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .