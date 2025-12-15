Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»
Агент Шандор Варга, представляющий интересы Федора Чалова, не исключил уход нападающего из ПАОК этой зимой.
«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно.
Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой», – заявил Варга.
В нынешнем сезоне греческой Суперлиги Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол.
ПАОК под руководством тренера Рэзвана Луческу занимает 3-е место в таблице чемпионата Греции, набрав 32 очка после 14 туров.
ЦСКА рассматривает аренду Чалова у ПАОК зимой («Mash на спорте»)
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
