Агент Чалова: «Ему некомфортно в ПАОК, виноват тренер – там все делается глупо и неправильно. Очень надеюсь, что Федор уйдет зимой»

Агент Чалова: ему некомфортно в ПАОК из-за тренера, надеюсь, Федор уйдет зимой.

Агент Шандор Варга , представляющий интересы Федора Чалова , не исключил уход нападающего из ПАОК этой зимой.

«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно.

Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой», – заявил Варга.

В нынешнем сезоне греческой Суперлиги Чалов провел 9 матчей и забил 1 гол.

ПАОК под руководством тренера Рэзвана Луческу занимает 3-е место в таблице чемпионата Греции, набрав 32 очка после 14 туров.

