Газзаев о «Спартаке»: «Шестое место – провал. Станкович сильный футболист, но тренер – другая профессия. Его эмоциональность и эксперименты с составом не приводили к хорошему»

Валерий Газзаев: Станкович был сильным футболистом, но тренер – другая профессия.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев критически оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке ». 11 ноября специалист, возглавлявший красно-белых с лета 2024 года, был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Вадим Романов.

«Шестое место «Спартака», конечно, провал. Как можно с таким бюджетом, возможностями, составом, традициями оказаться вне первой пятерки? В голове не укладывается!

Что не получилось у Станковича? Безусловно, он очень сильный футболист. Но тренер – это другая профессия. Он слишком эмоционален. И ведь его постоянная нервозность передавалась игрокам на поле.

Эти вечные поиски оптимального состава, сочетаний ни к чему хорошему не приводили. Ему давно надо было все стабилизировать, а он продолжал экспериментировать…» – сказал Газзаев.