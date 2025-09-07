Левандовски забил 86-й гол за Польшу и вышел на 7-е место по голам на уровне сборных. Лидирует Роналду – 140
Роберт Левандовски забил 86-й гол за сборную Польши.
37-летний форвард забил Финляндии в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0, перерыв).
Левандовски вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборных, обойдя Али Мабхута из ОАЭ.
Выше него располагаются Мохтар Дахари из Малайзии (89), Ромелу Лукаку из Бельгии (89), Сунил Чхетри из Индии (95), Али Даеи из Ирана (108), Лионель Месси из Аргентины (114) и Криштиану Роналду из Португалии (140).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Wikipedia
