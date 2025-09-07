Левандовски забил 86-й гол за Польшу и вышел на 7-е место по голам на уровне сборных. Лидирует Роналду – 140

Роберт Левандовски забил 86-й гол за сборную Польши.

37-летний форвард забил Финляндии в матче квалификации ЧМ-2026 (2:0, перерыв).

Левандовски вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборных, обойдя Али Мабхута из ОАЭ .

Выше него располагаются Мохтар Дахари из Малайзии (89), Ромелу Лукаку из Бельгии (89), Сунил Чхетри из Индии (95), Али Даеи из Ирана (108), Лионель Месси из Аргентины (114) и Криштиану Роналду из Португалии (140).