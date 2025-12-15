  • Спортс
0

Аморим о состоянии «МЮ»: «Нестабильность. Мы меньше проигрываем, но этого недостаточно. Мы пропускаем слишком много, это должно измениться»

Рубен Аморим: «Манчестер Юнайтед» нестабилен, мы пропускаем слишком много голов.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос, как бы он охарактеризовал нынешнее состояние команды.

Манкунианцы сегодня примут «Борнмут» в 16-м туре АПЛ. Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Команда Аморима сейчас занимает 8-е место в Премьер-лиге с 25 очками.

«Нестабильность. Конечно, мы выигрываем больше матчей. Мы не проигрываем так же много, но этого недостаточно.

Мы должны признать, что у нас были моменты, которые могли бы стать решающими для набора большего количества очков в этом сезоне.

Мы пропускаем слишком много голов, это должно измениться в будущем», – заявил Аморим.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
logoБорнмут
