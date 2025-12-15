«Акрон» расстался со спортивным директором Чистяковым: «Во времена, когда могут быть введены ограничения, нужно обращать внимание на свой резерв и давать шанс воспитанникам»

«Акрон» расстался со спортивным директором Чистяковым.

«Акрон» объявил об уходе Антона Чистякова с поста спортивного директора клуба.

«Акрон» завершает сотрудничество с Антоном Чистяковым.

Зимой за трансферную работу будет отвечать селекционный отдел во главе с Алексеем Буртовым.

Константин Клюшев, генеральный директор «Акрона»:

«Наш клуб – это не только главная команда, выступающая в РПЛ , и «Акрон -2». Это выстроенная структура, фундаментом которой является «Акрон-Академия Коноплева». Во времена, когда могут быть введены различные ограничения, нам нужно обращать пристальное внимание на свой резерв и давать шанс своим воспитанникам. Тренерский штаб уже активно ведет эту работу, а наш селекционный отдел, отлично знакомый, в том числе, с положением дел в академии, станет в этом связующим звеном».

Благодарим Антона Чистякова за работу и желаем успешного продолжения карьеры», – говорится в заявлении «Акрона».

