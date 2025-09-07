У Батракова 9+3 в 12 матчах сезона. Хавбек «Локо» ассистировал Головину в игре с Катаром

Алексей Батраков делает одно результативное действие за матч в среднем в сезоне.

Полузащитник сборной России отдал голевой пас на Александра Головина в BetBoom товарищеском матче с Катаром (3:0, перерыв).

На счету Батракова 9 голов и 3 результативные передачи в 12 матчах сезона за сборную и «Локомотив ».

Подробная статистика 20-летнего футболиста – здесь .