Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром
Представлен состав сборной России на матч с Катаром.
BetBoom товарищеская встреча команд состоится сегодня в Эр-Райяне в 18:15 по московскому времени.
С первых минут в составе сборной России выйдут следующие игроки: Матвей Сафонов, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Александр Головин, Иван Сергеев.
Головин будет капитаном команды.
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3344 голоса
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости