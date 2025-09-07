Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром

Представлен состав сборной России на матч с Катаром.

BetBoom товарищеская встреча команд состоится сегодня в Эр-Райяне в 18:15 по московскому времени.

С первых минут в составе сборной России выйдут следующие игроки: Матвей Сафонов , Александр Сильянов , Игорь Дивеев , Максим Осипенко , Данил Круговой , Алексей Батраков , Матвей Кисляк , Антон Миранчук, Алексей Миранчук , Александр Головин , Иван Сергеев.

Головин будет капитаном команды.