  • Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром
65

Головин, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Круговой – в старте России на матч с Катаром

Представлен состав сборной России на матч с Катаром.

BetBoom товарищеская встреча команд состоится сегодня в Эр-Райяне в 18:15 по московскому времени.

С первых минут в составе сборной России выйдут следующие игроки: Матвей Сафонов, Александр Сильянов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Алексей МиранчукАлександр Головин, Иван Сергеев.

Головин будет капитаном команды.

4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3344 голоса
Да, вполнеСборная России по футболу
Нет, этого малоВалерий Карпин
Все эти матчи ничего не значатАртем Дзюба
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
