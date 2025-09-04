20

Сборная России не проигрывает 18 матчей подряд

Сборная России продлила беспроигрышную серию до 18 матчей.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью со сборной Иордании (0:0). BetBoom товарищеский матч прошел на «Лукойл Арене».

В 18 последних матчах сборная России одержала 12 побед и 6 раза сыграла вничью, общий счет – 57:6.

7 сентября российская сборная сыграет на выезде с Катаром.

РФС считает неофициальными две встречи с Египтом U-23 (1:1 и 1:2) и матч с Катаром (1:1). Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии (0:1).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
