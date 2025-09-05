44

Песков допустил приезд Путина на ЧМ-2026 в США: «Почему бы и нет»

Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Путина в США на ЧМ-2026.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. 

«Почему бы и нет», – сказал пресс-секретарь президента России Песков, отвечая на вопрос о возможном приезде Путина на чемпионат мира, если получит приглашение от президента США Дональда Трампа.

Напомним, что сборные России и российские клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Трамп может пригласить Путина на ЧМ-2026 – «в зависимости от того, как будут развиваться события»

Трамп о приглашении Путина на ЧМ: «Он очень хочет присутствовать здесь. Он был очень уважителен ко мне и нашей стране, но не очень – к другим»

Нули России с Иорданией – как вам?18499 голосов
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoВладимир Путин
logoпремьер-лига Россия
logoЧМ-2026
Р-Спорт
logoДональд Трамп
Политика
logoДмитрий Песков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Путин наградил генсека РФС Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
5923 августа, 08:56
«Глава Чечни Алханов сказал чиновникам: «Ребята, вы че? Путин хочет с пацанами сфоткаться, вы ему не нужны!» Экс-вратарь «Терека» Кращенко о встрече с президентом РФ в 2004-м
2921 августа, 18:52
Кадыров и Федорищев побывали на игре «Ахмат» – «Крылья». Глава Чечни написал: «Вячеслав Андреевич посетил строящийся район имени президента Путина, отметил развитие республики»
2416 августа, 19:46Фото
Колосков о пенсиях: «30 тысяч – ничтожно мало, но я смог бы прожить, за границу не езжу, дорогую одежду не покупаю. Президент всегда говорит, что нужно увеличивать»
11515 августа, 17:15
Колосков о встрече Путина и Трампа: «Не связываю ее с изменениями для российского спорта. У них есть более важные темы»
814 августа, 18:02
Главные новости
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
7сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Сборная Марокко вышла на ЧМ-2026 первой среди африканских команд – после разгрома Нигера
36вчера, 21:20
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
55 секунд назад
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
421 минуту назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
235 минут назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
149 минут назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
4сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
3сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
9сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
1сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
2сегодня, 01:41