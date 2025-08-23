Путин наградил генсека РФС Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Генсек РФС награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Решение о награждении Максима Митрофанова принял президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на Портале правовой информации.
Митрофанов занимает пост генерального секретаря РФС с 2022 года. Ранее он работал заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственным секретарем комитета программ развития футбола, директором по развитию организации.
С 2007 по 2017 год Митрофанов занимал должность гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Портал правовой информации
