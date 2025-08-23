Путин наградил генсека РФС Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Генсек РФС награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Решение о награждении Максима Митрофанова принял президент России Владимир Путин. Соответствующий указ опубликован на Портале правовой информации.

Митрофанов занимает пост генерального секретаря РФС с 2022 года. Ранее он работал заместителем председателя комитета по безопасности и работе с болельщиками, ответственным секретарем комитета программ развития футбола, директором по развитию организации.

С 2007 по 2017 год Митрофанов занимал должность гендиректора «Зенита».