Кадыров и Федорищев побывали на игре «Ахмат» – «Крылья». Глава Чечни написал: «Вячеслав Андреевич посетил строящийся район имени президента Путина, отметил развитие республики»

Рамзан Кадыров и Вячеслав Федорищев посетили игру 5-го тура Мир РПЛ.

«Ахмат » принимал «Крылья Советов » в Грозном и одержал победу со счетом 3:1.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Также Кадыров сегодня опубликовал сообщение, посвященное прибытию Федорищева в Чечню.

«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с официальным визитом Чеченскую Республику.

Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьей мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Наш дорогой гость имел возможность познакомиться с богатой культурой Чеченской Республики: для него выступили ведущие артисты нашей эстрады. Этот пункт программы стал важным примером того, как республика уделяет внимание развитию культурной и туристической сферы.

В рамках поездки Вячеслав Андреевич ознакомился с рядом ключевых объектов. В Грозном он посетил строящийся район имени президента России Владимира Путина, который станет современным жилым и инфраструктурным центром. В Гудермесе Вячеслав Андреевич побывал в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях, включая стрельбу.

В Аргуне делегация ознакомилась с деятельностью ПАО «Чеченавто». Дорогой брат, председатель правительства ЧР Магомед Даудов представил Вячеславу Андреевичу производственные мощности предприятия, где выпускается багги «Чаборз», зарекомендовавший себя как надежная техника в зоне проведения СВО.

По итогам визита Вячеслав Андреевич Федорищев отметил, что Чеченская Республика демонстрирует всестороннее развитие – от промышленности и транспортной инфраструктуры до культурных и туристических проектов, которые делают регион все более привлекательным для жизни, инвестиций и отдыха.

Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы и принял приглашение посетить Самарскую область. Уверен, что взаимодействие Чеченской Республики и Самарской области будет способствовать укреплению связей между регионами и реализации совместных инициатив во благо нашей великой Родины – России», – написал глава Чечни.