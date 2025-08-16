Кадыров и Федорищев побывали на игре «Ахмат» – «Крылья». Глава Чечни написал: «Вячеслав Андреевич посетил строящийся район имени президента Путина, отметил развитие республики»
«Ахмат» принимал «Крылья Советов» в Грозном и одержал победу со счетом 3:1.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Также Кадыров сегодня опубликовал сообщение, посвященное прибытию Федорищева в Чечню.
«Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с официальным визитом Чеченскую Республику.
Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьей мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Наш дорогой гость имел возможность познакомиться с богатой культурой Чеченской Республики: для него выступили ведущие артисты нашей эстрады. Этот пункт программы стал важным примером того, как республика уделяет внимание развитию культурной и туристической сферы.
В рамках поездки Вячеслав Андреевич ознакомился с рядом ключевых объектов. В Грозном он посетил строящийся район имени президента России Владимира Путина, который станет современным жилым и инфраструктурным центром. В Гудермесе Вячеслав Андреевич побывал в Российском университете спецназа имени В.В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях, включая стрельбу.
В Аргуне делегация ознакомилась с деятельностью ПАО «Чеченавто». Дорогой брат, председатель правительства ЧР Магомед Даудов представил Вячеславу Андреевичу производственные мощности предприятия, где выпускается багги «Чаборз», зарекомендовавший себя как надежная техника в зоне проведения СВО.
По итогам визита Вячеслав Андреевич Федорищев отметил, что Чеченская Республика демонстрирует всестороннее развитие – от промышленности и транспортной инфраструктуры до культурных и туристических проектов, которые делают регион все более привлекательным для жизни, инвестиций и отдыха.
Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы и принял приглашение посетить Самарскую область. Уверен, что взаимодействие Чеченской Республики и Самарской области будет способствовать укреплению связей между регионами и реализации совместных инициатив во благо нашей великой Родины – России», – написал глава Чечни.