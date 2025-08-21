«Глава Чечни Алханов сказал чиновникам: «Ребята, вы че? Путин хочет с пацанами сфоткаться, вы ему не нужны!» Экс-вратарь «Терека» Кращенко о встрече с президентом РФ в 2004-м

Сергей Кращенко вспомнил о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кращенко был вратарем «Терека» (сейчас – «Ахмат»), который в сезоне-2004/05 дважды выиграл у польского «Леха » в квалификации Кубка УЕФА.

– С Путиным тот «Терек» встречался аж два раза. Что вспомните?

– Про встречу в «Президент-отеле» после победы над «Лехом» все рассказал Федя (Андрей Федьков – Спортс’‘). Потом Путин вспоминал в интервью про тот матч: «Дважды напугал свою собаку: когда «Терек» забил и когда судья дал финальный свисток».

Я, кстати, опоздал на установку перед той игрой с поляками. Гладил костюм, замешкался и пришел спустя 15 минут. Хорошо, Талгаев не стал сердиться.

После победы над поляками полетели на встречу с ним вместе с членами чеченского правительства. Чиновники облепили президента, и, кажется, Али Алханов , тогдашний глава Чечни, сказал им: «Ребята, вы че? Владимир Владимирович хочет с пацанами сфоткаться, вы ему не нужны!» — рассказал Кращенко .

«Когда Путин пожал мне руку, захотелось замотать ее в кулек и больше никогда не мыть. Все эти Ельцины, Горбачевы – тьфу, даже не половина от его силы. Взглядом съест любого!» Федьков о встрече с президентом

Федьков о приеме у Путина в 2004-м: «Только кладу канапешку в рот – он задает мне вопрос. Подумал: «Твою мать! Как неловко». Прийти к нему с сегодняшними мозгами – спросил бы про СВО и нашу родину»

Федьков о подарке Путина в 2004-м: «Ахмат Кадыров подарил президенту шашку задолго до этого. Владимир Владимирович сказал: «Передам ее лучшему футболисту» – Рамзан показал на меня. Я ее так и не принял»