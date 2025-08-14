Колосков о встрече Путина и Трампа: «Не связываю ее с изменениями для российского спорта. У них есть более важные темы»

Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от встречи президентов России и США.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске.

«Владимир Путин и Дональд Трамп не будут обсуждать тему спорта, у них есть более важные темы. Дмитрий Песков рассказывает, что в повестке встречи темы спорта официально нет. Не думаю, что она будет обсуждаться, потому что и в составе обеих делегаций нет представителей спорта.

Вроде бы кто-то сообщал, что Трамп когда-то сказал, что российских спортсменов нужно вернуть. Не знаю, правда это или нет. В любом случае, я предстоящую встречу не связываю с какими-либо изменениями для российского спорта», – сказал почетный президент РФС.