  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Казанский про ЦСКА – «Краснодар»: «Выбор судьи на такой матч обязан быть продуманным и максимально логичным. В «случае Шафеева» кажется, что отнеслись как к обычной встрече РПЛ»
19

Казанский про ЦСКА – «Краснодар»: «Выбор судьи на такой матч обязан быть продуманным и максимально логичным. В «случае Шафеева» кажется, что отнеслись как к обычной встрече РПЛ»

Денис Казанский высказал недоумение судейством в матче ЦСКА и «Краснодара».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Во втором тайме форвард «быков» Джон Кордоба был удален за то, что пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

На 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте мяч попал в руку Виктору Са в штрафной «Краснодара». ВАР проверил эпизод, но главного арбитра Рафаэля Шафеева не позвали к монитору. 11-метровый не был назначен.

«ЦСКА – «Краснодар»… Да какая же это атакующая фаза атаки? Фол на Кордобе был. Так свистите его. В чем проблема? Но отменять гол через час атаки… Вечность прошла и 100 км эмоций. Бред.

Прямое следствие первого тайма – вот эта вспышка в ЦСКА – «Краснодар». Покатился под горку весь матч. Кордоба обязан такие вещи сдерживать, безусловно. Масштаб сцены он без нас понимает. Но на красную? Выбор судьи на такой матч не должен быть риском. Он обязан быть продуманным и от того максимально логичным. В «случае Шафеева» кажется, что к игре отнеслись как обычной встрече чемпионата России по футболу.

А вот последний момент. Это же рука и пенальти? Ведь свистели такое, и не раз. Когда рука вверху вот так, как у игрока «Краснодара». Ничего не понимаю….» – написал комментатор Казанский в своем телеграм-канале.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30729 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
logoЦСКА
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Рафаэль Шафеев
logoсудьи
logoДенис Казанский
соцсети
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапочкин о ЦСКА и «Краснодаре»: «Много спорных решений Шафеева – не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом. Что нарушает Кордоба? Красная будет отменена, кажется»
75вчера, 06:21
Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»
2731 августа, 22:05
Мурад Мусаев: «Удаления Кордобы и близко не было, там даже фола нет. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр»
12331 августа, 21:33
Радимов о судействе Шафеева в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Человек в черном все портит. Вопрос к РПЛ: вы хотите, чтобы портили такое зрелище? Кому это надо? Я хочу смотреть футбол»
6231 августа, 20:17
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
23 минуты назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
1928 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4543 минуты назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
14сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
18сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
44сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
23сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
40сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
413 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
558 минут назад
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
2сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45