Казанский про ЦСКА – «Краснодар»: «Выбор судьи на такой матч обязан быть продуманным и максимально логичным. В «случае Шафеева» кажется, что отнеслись как к обычной встрече РПЛ»

Денис Казанский высказал недоумение судейством в матче ЦСКА и «Краснодара».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ . Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

Во втором тайме форвард «быков» Джон Кордоба был удален за то, что пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

На 6-й добавленной ко 2-му тайму минуте мяч попал в руку Виктору Са в штрафной «Краснодара». ВАР проверил эпизод, но главного арбитра Рафаэля Шафеева не позвали к монитору. 11-метровый не был назначен .

«ЦСКА – «Краснодар »… Да какая же это атакующая фаза атаки? Фол на Кордобе был. Так свистите его. В чем проблема? Но отменять гол через час атаки… Вечность прошла и 100 км эмоций. Бред.

Прямое следствие первого тайма – вот эта вспышка в ЦСКА – «Краснодар». Покатился под горку весь матч. Кордоба обязан такие вещи сдерживать, безусловно. Масштаб сцены он без нас понимает. Но на красную? Выбор судьи на такой матч не должен быть риском. Он обязан быть продуманным и от того максимально логичным. В «случае Шафеева» кажется, что к игре отнеслись как обычной встрече чемпионата России по футболу.

А вот последний момент. Это же рука и пенальти? Ведь свистели такое, и не раз. Когда рука вверху вот так, как у игрока «Краснодара». Ничего не понимаю….» – написал комментатор Казанский в своем телеграм-канале.