  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапочкин о ЦСКА и «Краснодаре»: «Много спорных решений Шафеева – не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом. Что нарушает Кордоба? Красная будет отменена, кажется»
75

Лапочкин о ЦСКА и «Краснодаре»: «Много спорных решений Шафеева – не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом. Что нарушает Кордоба? Красная будет отменена, кажется»

Сергей Лапочкин высказался о работе арбитра в матче ЦСКА и «Краснодара».

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил красную карточку во втором тайме матча Мир РПЛ против ЦСКА (1:1).

– Мне кажется, назначение Рафаэля Шафеева себя не оправдало. Мягко говоря, он провел не лучший матч. Очень много спорных решений. Это не тот эксперимент, который надо ставить над нашим футболом.

– Почему произошла заварушка с удалением Кордобы?

– Кордоба замахнулся и пытался ударить по мячу. Что он нарушает? Он играет в мяч и дальше по касательной попадает в кисть Мойзеса.

Я не вижу агрессивности, жестокости. Да, он сильно замахивается и бьет по мячу. А дальше бутса вскользь попадает в руку. Не в чувствительную мужскую зону, не в тело, а именно в кисть руки.

Мне кажется, что эта красная карточка будет отменена. Я не вижу оснований для ее показа, – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги30720 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Лапочкин
logoсудьи
Рафаэль Шафеев
logoМатч ТВ
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoКраснодар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кордобу удалили за «агрессивное поведение и удар сопернику ногой в руку». Такая запись внесена в протокол матча ЦСКА – «Краснодар» («СЭ»)
214вчера, 03:21
Главные новости
Депутат Свищев о возвращении Дугласа к статусу легионера: «Это дискредитирует игрока и демонстрирует его «продажность». Безобразное поведение»
2 минуты назад
Александр Мостовой: «98% арбитров не играли – это проблема нашего судейства. Футбол – не наука. Не понял, почему в эпизоде с Кордобой судья не пошел смотреть ВАР»
1727 минут назад
«Зенит» рассмотрит идею изучения португальского в академии. Глава клуба Илюхина сказала: «Языки дают ребятам возможность вырабатывать нейронные связи»
4342 минуты назад
Исак в «Ливерпуле» за 125 млн и другие трансферы дедлайна, «Байер» уволил тен Хага, Дуглас снова легионер, зарплата Капризова, вылет Рублева и Александровой и другие новости
3сегодня, 04:10
Иньиго о «Барсе» в прошлой ЛЧ: «Мы несправедливо уступили «Интеру» и заслужили выйти в финал»
13сегодня, 03:58
Газзаев о ЦСКА и «Краснодаре»: «Работа бригады Шафеева – безобразие! Испортили матч лучших команд страны! Рафаэль растерялся и не знал, что делать. Как можно доводить до стычек?»
9сегодня, 03:22
Мерино про 0:1 с «Ливерпулем»: «Арсенал» всегда старается доминировать – мы заслужили большего. Сложно одновременно атаковать, создавать и при этом не ошибаться»
17сегодня, 03:10
«Краснодар» отправил заявление в КДК РФС для отмены красной Кордобы. Форвард был удален в матче с ЦСКА
44сегодня, 02:30
Медина переходит в саудовский «Дамак» из «Спартака» (Сесар Луис Мерло)
23сегодня, 01:55
«Спартак» договорился с «Фенербахче» о переходе Джику за 4 млн евро (A Spor)
40сегодня, 01:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мажич ответил Аршавину по трактовкам пенальти: «Идеального варианта не существует – в правиле много нюансов. Обязаны действовать в соответствии с инструкциями ФИФА и УЕФА»
212 минут назад
Куман об отставке тен Хага из «Байера»: «Очень быстрое и радикальное решение – это ненормально. Быть тренером – сложная работа»
557 минут назад
Хэндель отказал ЦСКА из-за отсутствия еврокубков. В «Црвене Звезде» хавбек сможет сыграть в Лиге Европы (Sport24)
2сегодня, 03:46
Гарначо об уходе из «МЮ»: «Горд тем, чего мы достигли. Желаю клубу только успехов, а сам жду возможности отдать все силы в следующем этапе карьеры»
8сегодня, 03:34
«Аль-Хилаль» купил 19-летнего Акчичека у «Фенербахче» за 22 млн евро. Турецкий клуб получит 15% от перепродажи защитника
2сегодня, 02:54
Гаранин о «Динамо»: «Бителло играет за клуб или просто зарабатывает деньги без цели? У Лички была бесшабашная команда, с Карпиным требования поменялись»
6сегодня, 02:42
Набабкин про РПЛ: «Клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На «Зенит» это не повлияет – смогут выкрутиться»
11сегодня, 02:10
Николас Джексон: «Бавария» – одна из лучших команд в мире. Все знают, что этот клуб символизирует огромный успех. Выложусь полностью, чтобы помочь выиграть трофеи»
7сегодня, 01:30
Беккер перешел в «Осасуну» из «Сосьедада». Контракт подписан по системе «2+1»
сегодня, 01:15
«Рейнджерс» арендовали Корнелиуса у «Марселя» до конца сезона
1сегодня, 00:45