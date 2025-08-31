Радимов о судействе Шафеева в матче ЦСКА – «Краснодар»: «Человек в черном все портит. Вопрос к РПЛ: вы хотите, чтобы портили такое зрелище? Кому это надо? Я хочу смотреть футбол»
Владислав Радимов раскритиковал судейство в матче ЦСКА и «Краснодара».
Команды сыграли вничью (1:1), в 7-м туре Мир РПЛ. На матче работала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.
«Судья упустил нити игры, и мы видели это по реакциям футболистов. Наш футбол превращается в фарс. Мы неделю разговариваем о матче ярких, атакующих команд. Ждем его. Но человек в черном просто за один момент портит всю игру. Этот матч был испорчен именно судьей. А команды надо похвалить.
Скандалы в каждом матче. Тогда вопрос к лиге: вы хотите, чтобы портили такое зрелище? Кому это надо? Я хочу смотреть футбол», – сказал бывший игрок ЦСКА.
