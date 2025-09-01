Дуглас Соарес: «Шафеев ошибся, Кордоба не коснулся Мойзеса. И я не понял, за что он мне желтую дал. Но в целом судья провел хорошую игру»

Дуглас Соарес считает, что Джон Кордоба не заслуживал удаления.

«Я не тот человек, которому нравится обсуждать судейство, потому что у каждого своя работа. Однако, кажется, в этом матче он (Рафаэль Шафеев – ошибся. Джон не коснулся Мойзеса .

В том же моменте при подаче он так же мне дал желтую карточку. Я вообще не понял, за что. Я разговаривал с кем-то в центре поля, это не было направлено в сторону судей. В этом тоже была ошибка.

В целом судья провел хорошую игру. Надеюсь, некоторые моменты пересмотрят. Но я не тот человек, которому нравится обсуждать судей», – сказал полузащитник «Краснодара » после ничьей с ЦСКА (1:1).