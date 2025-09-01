Мурад Мусаев: «Удаления Кордобы и близко не было, там даже фола нет. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр»

Мурад Мусаев дал оценку судейству матча «Краснодара» с ЦСКА (1:1).

Во втором тайме Рафаэль Шафеев удалил форварда «быков» Джона Кордобу за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.

«Матч должен был закончиться гораздо раньше, когда игроку ЦСКА должны были показать красную карточку. Потом в следующем эпизоде за срыв атаки вторую красную карточку. Удаления [Кордобы] и близко не было. Матч , который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр.

Мы выпустили трех защитников, хотели играть в атаку, как и ЦСКА. Открытый футбол, жаль, что не доиграли такой матч, который подарил бы зрителям много эмоций. Второй тайм был бы отличным по содержанию.

У нас не было проблем с составом, у нас был номинальный защитник в запасе, Виктор Са – молодец.

У Кривцова было повреждение, не на 100% готов. Видно, что не лучшая версия Никиты .

Футболистов можно только поблагодарить за самоотдачу. Обидно, что матч испортило судейства. Будем добиваться переговоров ВАР – о чем они говорили, когда удаляли Кордобу? Там даже фола не было», – сказал главный тренер «Краснодара ».