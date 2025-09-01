Мурад Мусаев: «Удаления Кордобы и близко не было, там даже фола нет. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр»
Во втором тайме Рафаэль Шафеев удалил форварда «быков» Джона Кордобу за то, что тот пнул мяч в соперника и зацепил шипами его руку.
«Матч должен был закончиться гораздо раньше, когда игроку ЦСКА должны были показать красную карточку. Потом в следующем эпизоде за срыв атаки вторую красную карточку. Удаления [Кордобы] и близко не было. Матч, который должен был стать украшением сезона, просто испортил арбитр.
Мы выпустили трех защитников, хотели играть в атаку, как и ЦСКА. Открытый футбол, жаль, что не доиграли такой матч, который подарил бы зрителям много эмоций. Второй тайм был бы отличным по содержанию.
У нас не было проблем с составом, у нас был номинальный защитник в запасе, Виктор Са – молодец.
У Кривцова было повреждение, не на 100% готов. Видно, что не лучшая версия Никиты.
Футболистов можно только поблагодарить за самоотдачу. Обидно, что матч испортило судейства. Будем добиваться переговоров ВАР – о чем они говорили, когда удаляли Кордобу? Там даже фола не было», – сказал главный тренер «Краснодара».