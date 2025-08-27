«Спартак» договорился с «Утрехтом» о трансфере Эль-Каруани за 6+0,5 млн евро. У левого защитника 1+7 в 8 матчах сезона (Sport24)

Суфьян Эль-Каруани вскоре станет игроком «Спартака».

Как сообщает Sport24, «Спартак » и «Утрехт » договорились о трансфере левого защитника сборной Марокко . Красно-белые заплатят за Эль-Каруани 6 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.

Суфьян уже согласовал личные условия с москвичами. Контракт будет заключен по схеме «3+1».

Планируется, что в субботу Эль-Каруани прибудет в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний футболист провел 34 матча, отметившись 2 голами и 8 ассистами. В нынешнем сезоне на счету Эль-Каруани 3 голевые передачи в 3 играх – лучший результат лиги наравне с Иваном Перишичем из ПСВ.

Также на счету игрока гол и 4 ассиста в 5 играх квалификации Лиги Европы. Подробная статистика Суфьяна – здесь .