  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» договорился с «Утрехтом» о трансфере Эль-Каруани за 6+0,5 млн евро. У левого защитника 1+7 в 8 матчах сезона (Sport24)
93

«Спартак» договорился с «Утрехтом» о трансфере Эль-Каруани за 6+0,5 млн евро. У левого защитника 1+7 в 8 матчах сезона (Sport24)

Суфьян Эль-Каруани вскоре станет игроком «Спартака».

Как сообщает Sport24, «Спартак» и «Утрехт» договорились о трансфере левого защитника сборной Марокко. Красно-белые заплатят за Эль-Каруани 6 млн евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов.

Суфьян уже согласовал личные условия с москвичами. Контракт будет заключен по схеме «3+1».

Планируется, что в субботу Эль-Каруани прибудет в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний футболист провел 34 матча, отметившись 2 голами и 8 ассистами. В нынешнем сезоне на счету Эль-Каруани 3 голевые передачи в 3 играх – лучший результат лиги наравне с Иваном Перишичем из ПСВ.

Также на счету игрока гол и 4 ассиста в 5 играх квалификации Лиги Европы. Подробная статистика Суфьяна – здесь

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4765 голосов
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoСуфьян Эль-Каруани
logoСпартак
logoСборная Марокко по футболу
возможные трансферы
logoУтрехт
logoвысшая лига Нидерланды
logoпремьер-лига Россия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» предложил «Утрехту» 6+0,5 млн евро за Эль-Каруани. Сделку могут заключить в ближайшее время (Ерун Каптейнс)
44вчера, 11:35
«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)
6925 августа, 21:26
«Спартак» предложит «Утрехту» 3+2 млн евро за Эль-Каруани. Защитник – лучший ассистент этого сезона Эредивизи (De Telegraaf)
8125 августа, 15:43
Эль-Каруани готов к переезду в Россию. Защитник «Утрехта» интересен «Спартаку»
1117 августа, 16:17
«Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде (Legalbet)
5017 августа, 13:05
Главные новости
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
2 минуты назад
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
114 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
326 минут назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
100вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
3сегодня, 00:55
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
5вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03