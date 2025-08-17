Эль-Каруани готов к переезду в Россию. Защитник «Утрехта» интересен «Спартаку»
Суфьян Эль-Каруани из «Утрехта» не против продолжить карьеру в РПЛ.
Ранее сообщалось, что левый защитник интересен «Спартаку», над его трансфером работают представители нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
По информации «Спорт-Экспресса», Эль-Каруани действительно попал в сферу интересов московского клуба. При этом игрок открыт для переезда в Россию.
В прошлом сезоне Эль-Каруани провел в Эредивизи 34 матча, забив 2 гола и сделав 8 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
