7

Эль-Каруани готов к переезду в Россию. Защитник «Утрехта» интересен «Спартаку»

Суфьян Эль-Каруани из «Утрехта» не против продолжить карьеру в РПЛ.

Ранее сообщалось, что левый защитник интересен «Спартаку», над его трансфером работают представители нападающего красно-белых Манфреда Угальде. 

По информации «Спорт-Экспресса», Эль-Каруани действительно попал в сферу интересов московского клуба. При этом игрок открыт для переезда в Россию.

В прошлом сезоне Эль-Каруани провел в Эредивизи 34 матча, забив 2 гола и сделав 8 результативных передач. Подробную статистику 24-летнего защитника можно найти здесь.

А что теперь делать со Станковичем?12516 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoУтрехт
logoвысшая лига Нидерланды
logoСпартак
возможные трансферы
logoСуфьян Эль-Каруани
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» улучшил предложение по Самошникову. Ожидается, что «Локомотив» его примет («СЭ»)
5915 августа, 12:41
Агенты Манчини предложили «Спартаку» кандидатуру экс-тренера «Зенита» («СЭ»)
16514 августа, 10:18
«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)
5913 августа, 21:42
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 0:1 – Калафьори открыл счет после ошибка Байындыра. Онлайн-трансляция
1622 минуты назадLive
У «Динамо» 5 очков после 5 туров Мир РПЛ – худший старт с сезона-2019/20
128 минут назад
ЦСКА 19 матчей не проигрывает в Мир РПЛ – с ноября 2024-го. Это лучшая серия с 2015 года, когда была 21 игра без поражений
911 минут назад
«Динамо» не побеждает 4 матча – это худшая серия с 2023 года. У команды Карпина 3 поражения и ничья в августе
5719 минут назад
ЦСКА обратится в ЭСК по поводу желтой Круговому за симуляцию и неназначенного пенальти на Алвесе в матче с «Динамо»: «Дважды кряду необъяснимые судейские решения»
3620 минут назадФото
Теперь не только на сайте – телеграм-канал с актуальными вакансиями Спортса’’. Заходите и подписывайтесь!
21 минуту назадВакансия
У ЦСКА при Челестини ни одного поражения в игровое время за 8 матчей. Уступили только «Акрону» по пенальти в Кубке
2223 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» проиграло ЦСКА, «Краснодар» против «Сочи», «Ростов» уступил «Рубину»
316424 минуты назад
ЦСКА обыграл «Динамо» в дерби, забив 3 мяча в 1-м тайме – 3:1! Алвес отличился после неточного паса Бителло назад и ассистировал Гайичу, у Кисляка и Макарова голы
50425 минут назад
«Ньюкасл» купил Рэмзи у «Астон Виллы» за 39+4 млн фунтов
840 минут назадФото
Ко всем новостям
Последние новости
Лига 1 стартовала! «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Нанта», «Париж» уступил «Анже», «Лилль» сыграл 3:3 с «Брестом»
389 минут назад
Стример Maddyson после 1-го тайма «Динамо» – ЦСКА (0:3): «Это прохиндей, а не тренер! Выгоните его сегодня же! ######, хватит позориться!»
911 минут назадКиберспорт
«Динамо» не обыгрывает ЦСКА 5 матчей подряд. У бело-голубых 4 поражения и ничья с ноября 2023-го
313 минут назад
Журавель о работе Левникова в матче «Динамо» – ЦСКА: «Желтая Круговому за симуляцию – абсурд. В контакте Макарова больше поводов для пенальти, чем в матче «Спартака»
815 минут назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
1322 минуты назадLive
Ла Лига стартовала! «Атлетико» в гостях у «Эспаньола», «Атлетик» – «Севилья», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
19322 минуты назадLive
Невилл считает, что Салиба не фолил на Байындыре в момент гола «Арсенала»: «Вратарь должен играть жестче, быть сильнее. Мяч прошел сквозь руки Алтая»
333 минуты назад
Экс-арбитр Фернандес об удалениях «Мальорки»: «Вторая желтая Морланеса за фол на Ямале – абсолютно заслуженная. Мурики поставил здоровье соперника под угрозу – это красная»
240 минут назад
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
453 минуты назад
Кубок Германии. «Шальке» на 107-й вырвал победу у «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» забил 5 голов «Энгерсу»
12сегодня, 16:10Live