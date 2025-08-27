«Спартак» предложил «Утрехту» 6+0,5 млн евро за Эль-Каруани. Сделку могут заключить в ближайшее время (Ерун Каптейнс)
«Спартак» сделал финальное предложение по Суфьяну Эль-Каруани.
Московский клуб предложил «Утрехту» 6 миллионов евро плюс 500 тысяч евро в качестве бонусов за трансфер 24-летнего защитника, сообщает журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.
Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время, при этом Эль-Каруани все еще может принять участие в матче против «Зриньски» в квалификации Лиги Европы. Игра состоится завтра, 28 августа.
В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний футболист провел 34 матча, отметившись 2 голами и 8 ассистами. В нынешнем сезоне на счету Эль-Каруани 3 голевые передачи в 3 играх – лучший результат лиги наравне с Иваном Перишичем из ПСВ. Статистика Суфьяна – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Еруна Каптейнса
