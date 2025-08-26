«Спартак» предложил Эль-Каруани контракт на 3 года. Лучший ассистент этого сезона Эредивизи готов переехать в Россию (Sport24)

«Спартак» предложил Суфьяну Эль-Каруани заключить контракт на 3 года.

Об этом информирует Sport24. Сам защитник готов переехать в Россию. В ближайшие дни «Утрехт» должен прислать ответ на предложение «Спартака ».

Ранее сообщалось , что московский клуб предложит 3 миллиона евро и еще 2 млн в качестве бонусов за трансфер защитника «Утрехта ».

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний футболист провел 34 матча, отметившись 2 голами и 8 ассистами. В нынешнем сезоне на счету Эль-Каруани 3 голевые передачи в 3 играх – лучший результат лиги наравне с Иваном Перишичем из ПСВ. Статистика Суфьяна – здесь .