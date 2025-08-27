Карпин про период Миранчука в «Сьоне»: «Удачным его трудно назвать, иначе Антон ушел бы в другой европейский чемпионат»
Президент «Сьона» Кристиан Константин, говоря о сложной адаптации Миранчука, заявил: «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».
– Как оцените период Антона Миранчука в Швейцарии?
– Удачным его трудно назвать. Если бы этот период был удачным, Антон остался бы там и ушел в другой европейский чемпионат.
– Слова президента «Сьона» сочетаются с вашими словами о европейских чемпионатах?
– С моими нет.
– Вы часто говорите о том, что в Европе более интенсивный футбол.
– Европа разная бывает. В Эстонии тоже футбол интенсивный?
– А если говорить о более конкурентных лигах?
– Про Швейцарию не знаю. Я говорю о топ-5 лигах, а не обо всех остальных.
Наверное, в Швейцарии или Бельгии тоже футбол интенсивный, – сказал главный тренер московского «Динамо» и сборной России Карпин.