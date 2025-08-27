  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин про период Миранчука в «Сьоне»: «Удачным его трудно назвать, иначе Антон ушел бы в другой европейский чемпионат»
Карпин про период Миранчука в «Сьоне»: «Удачным его трудно назвать, иначе Антон ушел бы в другой европейский чемпионат»

Валерий Карпин считает неудачным период Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

Президент «Сьона» Кристиан Константин, говоря о сложной адаптации Миранчука, заявил: «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».

– Как оцените период Антона Миранчука в Швейцарии?

– Удачным его трудно назвать. Если бы этот период был удачным, Антон остался бы там и ушел в другой европейский чемпионат.

– Слова президента «Сьона» сочетаются с вашими словами о европейских чемпионатах?

– С моими нет.

– Вы часто говорите о том, что в Европе более интенсивный футбол.

– Европа разная бывает. В Эстонии тоже футбол интенсивный?

– А если говорить о более конкурентных лигах?

– Про Швейцарию не знаю. Я говорю о топ-5 лигах, а не обо всех остальных.

Наверное, в Швейцарии или Бельгии тоже футбол интенсивный, – сказал главный тренер московского «Динамо» и сборной России Карпин.

