Президент «Сьона»: «Миранчук был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать. Его адаптация оказалась дольше, чем я думал»
Президент «Сьона» объяснил, почему Антон Миранчук не показал себя в Швейцарии.
Российский полузащитник «Сьона» ранее прибыл в Москву, поскольку, как сообщается, футболист близок к переходу в «Динамо».
– Его карьера в «Сьоне» закончена? Он же провел в команде лишь один сезон.
– Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы в Швейцарии своей техникой.
Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать.
Антон – отличный парень, не ленивый, он мог бы провести у нас отличный сезон, но у него остался год контракта – ему поступило предложение, и он решил уйти.
Его адаптация здесь потребовала большего времени и оказалась дольше, чем я думал. Но Антон – все равно очень хороший игрок, – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
Увольнять ли Семака?16595 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости