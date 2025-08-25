Карпин о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Бегать никто не любит. Усэйн Болт бегает, поэтому он и не футболист»
Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» об Антоне Миранчуке.
Российский полузащитник покинул швейцарский клуб и перешел в «Динамо», подписав контракт до 2027 года.
Президент «Сьона» Кристиан Константин, говоря о сложной адаптации Миранчука, заявил: «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».
– Президент «Сьона» сказал, что Антон был удивлен, что в Швейцарии надо много бегать.
– Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист, – сказал главный тренер «Динамо».
Увольнять ли Семака?43721 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости