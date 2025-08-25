Карпин о словах президента «Сьона» про Миранчука: «Бегать никто не любит. Усэйн Болт бегает, поэтому он и не футболист»

Валерий Карпин отреагировал на слова президента «Сьона» об Антоне Миранчуке.

Российский полузащитник покинул швейцарский клуб и перешел в «Динамо», подписав контракт до 2027 года.

Президент «Сьона» Кристиан Константин, говоря о сложной адаптации Миранчука , заявил : «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».

– Президент «Сьона» сказал, что Антон был удивлен, что в Швейцарии надо много бегать.

– Никто не любит бегать. Вы знаете, кто любит это делать? Усэйн Болт? Ну вот он и бегает, поэтому он и не футболист, – сказал главный тренер «Динамо ».