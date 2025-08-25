  • Спортс
  • Карпин о Миранчуке в «Сьоне»: «Антон попал в не самую комбинационную команду, мягко говоря. Ему нужны партнеры, понимающие его футбол»
Карпин о Миранчуке в «Сьоне»: «Антон попал в не самую комбинационную команду, мягко говоря. Ему нужны партнеры, понимающие его футбол»

Валерий Карпин считает, что Антону Миранчуку не подошел стиль игры «Сьона».

Российский полузащитник покинул швейцарский клуб и перешел в «Динамо».

– Почему выступление Миранчука в «Сьоне» получилось не таким ярким, как ожидали?

– Думаю, любому футболисту, в том числе такому, как Антон, нужны партнеры, которые понимают его футбол. Та команда, в которую он попал, мягко говоря, не самая комбинационная. Играть в команде, которая делает ставку на силовой футбол, не совсем его, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
