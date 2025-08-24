Антон Миранчук о европейском опыте: «Не пожалел. Надо пораньше ехать и быть ментально готовым. Также важен язык – в быту коммуникация была бы легче»
Полузащитник играл за «Сьон» с сентября 2024 года по август 2025‑го.
— Я подружился со многими ребятами в «Сьоне». Поступило хорошее предложение, решил попрощаться. Но со всеми остался в хороших отношениях. Всех поблагодарил в команде.
— Но ты не пожалел об этом европейском опыте?
— Честно, много философствовать не хочется. Много об этом говорил. Но точно не пожалел.
— Допускаешь, что это твой последний европейский опыт?
— Наверное. Могу так допустить.
— Что бы посоветовал молодым ребятам, которые думают ехать в Европу?
— Надо пораньше ехать и быть ментально готовым. Также важен язык. Легче, если говоришь на одном языке. Если ты не понимаешь язык, то тебе сложно понять других и сложно передать эмоции. Даже если рядом есть переводчик — это не то. Да и в быту коммуникация была бы полегче. Чуть пораньше нужно ехать, — сказал хавбек «Динамо».