  • Антон Миранчук о европейском опыте: «Не пожалел. Надо пораньше ехать и быть ментально готовым. Также важен язык – в быту коммуникация была бы легче»
Антон Миранчук о европейском опыте: «Не пожалел. Надо пораньше ехать и быть ментально готовым. Также важен язык – в быту коммуникация была бы легче»

Антон Миранчук высказался о своей карьере в Европе.

Полузащитник играл за «Сьон» с сентября 2024 года по август 2025‑го.

— Я подружился со многими ребятами в «Сьоне». Поступило хорошее предложение, решил попрощаться. Но со всеми остался в хороших отношениях. Всех поблагодарил в команде.

— Но ты не пожалел об этом европейском опыте?

— Честно, много философствовать не хочется. Много об этом говорил. Но точно не пожалел.

— Допускаешь, что это твой последний европейский опыт?

— Наверное. Могу так допустить.

— Что бы посоветовал молодым ребятам, которые думают ехать в Европу?

— Надо пораньше ехать и быть ментально готовым. Также важен язык. Легче, если говоришь на одном языке. Если ты не понимаешь язык, то тебе сложно понять других и сложно передать эмоции. Даже если рядом есть переводчик — это не то. Да и в быту коммуникация была бы полегче. Чуть пораньше нужно ехать, — сказал хавбек «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
