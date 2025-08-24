Миранчук о словах президента «Сьона», что в Швейцарии нужно много бегать: «Не знаю, чем обосновано. У меня хорошие цифры по пробегу без мяча»
Антон Миранчук ответил на слова главы «Сьона», что в Швейцарии много бегают.
Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин говоря о сложной адаптации Миранчука заявил: «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».
«Высказывания президента «Сьона», что в Швейцарии нужно больше бегать? Не знаю, чем это обосновано.
Если посмотреть мои цифры, там все хорошо по пробегу без мяча», – сказал российский полузащитник, перешедший в «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
