Миранчук о словах президента «Сьона», что в Швейцарии нужно много бегать: «Не знаю, чем обосновано. У меня хорошие цифры по пробегу без мяча»

Антон Миранчук ответил на слова главы «Сьона», что в Швейцарии много бегают.

Ранее президент швейцарского клуба Кристиан Константин говоря о сложной адаптации Миранчука заявил : «Он был сильно удивлен, что в чемпионате Швейцарии нужно очень много бегать».

«Высказывания президента «Сьона », что в Швейцарии нужно больше бегать? Не знаю, чем это обосновано.

Если посмотреть мои цифры, там все хорошо по пробегу без мяча», – сказал российский полузащитник, перешедший в «Динамо ».