Сафонов об отпуске: «Впервые не набрал вес – наоборот, немного сбросил. Тест на % жировой массы – лучший за все время в «ПСЖ». Я в своей лучшей форме, возможно»

Матвей Сафонов считает, что близок к своей лучшей форме.

«Делюсь ощущениями после первых трех недель тренировок.

Отпуск пошел на пользу – с первых дней нырнул с головой в работу. Нет ни малейшей тяжести от прошлого сезона. Эмоционально перезагрузился и готов бороться за новые трофеи и возможности.

Вижу, как работа, проделанная в отпуске, положительно влияет на игру: не растерял физическую форму. Более того, впервые за отпуск я не набрал вес – наоборот, немного сбросил. 🫠😁 Тест на процент жировой массы – лучший за все время в Париже.

Все это дает мне внутреннюю уверенность: возможно, сейчас я в своей лучшей форме. 👊🏻💪🏻» – написал вратарь «ПСЖ» в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
