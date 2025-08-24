У Сафонова и Забарного «уважительные и профессиональные отношения», но «ПСЖ» будет осторожен с совместными фото и видео игроков во избежание «последствий» (Le Parisien)
Между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным проблем не будет.
Как передает ParisSG Infos со ссылкой на Le Parisien, россиянин и украинец готовы работать вместе, у них «уважительные и профессиональные» отношения, основанные на вежливости.
В то же время клуб намерен проявлять осторожность в вопросах, касающихся совместных видео и фото футболистов, понимая, что кадры тесного взаимодействия между игроками на тренировках или во время матчей могут привести к определенным «последствиям».
Подчеркивается, что в ходе переговоров о трансфере Забарного «ПСЖ» держал обоих футболистов в курсе событий и консультировался с ними. И россиянин, и украинец готовы выступать за одну команду.
Увольнять ли Семака?41733 голоса
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ParisSG Infos
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости