У Сафонова и Забарного «уважительные и профессиональные отношения», но «ПСЖ» будет осторожен с совместными фото и видео игроков во избежание «последствий» (Le Parisien)

Между Матвеем Сафоновым и Ильей Забарным проблем не будет.

Как передает ParisSG Infos со ссылкой на Le Parisien, россиянин и украинец готовы работать вместе, у них «уважительные и профессиональные» отношения, основанные на вежливости.

В то же время клуб намерен проявлять осторожность в вопросах, касающихся совместных видео и фото футболистов, понимая, что кадры тесного взаимодействия между игроками на тренировках или во время матчей могут привести к определенным «последствиям».

Подчеркивается, что в ходе переговоров о трансфере Забарного «ПСЖ » держал обоих футболистов в курсе событий и консультировался с ними. И россиянин, и украинец готовы выступать за одну команду.