Степашин о трансферах «Динамо»: «Надо разбираться, кого мы набрали. Осипенко меня не впечатлил, Глебов вообще сидит на скамейке. Будем обсуждать на совете директоров»
Сергей Степашин: надо разбираться, кого «Динамо» понабрало.
Сергей Степашин не впечатлен результатами работы «Динамо» на рынке.
Член совета директоров дал комментарий после ничьей со «Спартаком» (1:1).
– «Динамо» во втором тайме явно играло лучше.
– Лучше. Хорошо играли. Хотя понятно, что очки особо не нужны были, и так много потеряли, но нужно было хоть концовку закончить и уже в следующий сезон входить.
Я надеюсь, травмированные вернутся, надо разбираться, кого мы набрали по трансферам. Потому что Осипенко меня не впечатлил, Глебов вообще сидит на скамейке. Тоже вопрос в трансферах. Но это мы будем обсуждать в ближайшее время на совете директоров, – сообщил Степашин.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Комсомольская правда»
