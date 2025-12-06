Степашин о трансферах «Динамо»: «Надо разбираться, кого мы набрали. Осипенко меня не впечатлил, Глебов вообще сидит на скамейке. Будем обсуждать на совете директоров»

Сергей Степашин: надо разбираться, кого «Динамо» понабрало.

Сергей Степашин не впечатлен результатами работы «Динамо» на рынке.

Член совета директоров дал комментарий после ничьей со «Спартаком» (1:1).

– «Динамо» во втором тайме явно играло лучше.

– Лучше. Хорошо играли. Хотя понятно, что очки особо не нужны были, и так много потеряли, но нужно было хоть концовку закончить и уже в следующий сезон входить.

Я надеюсь, травмированные вернутся, надо разбираться, кого мы набрали по трансферам. Потому что Осипенко меня не впечатлил, Глебов вообще сидит на скамейке. Тоже вопрос в трансферах. Но это мы будем обсуждать в ближайшее время на совете директоров, – сообщил Степашин.