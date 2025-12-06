Кейн сделал 10-й хет-трик в Бундеслиге – в 76-м матче. Больше только у Герда Мюллера, Левандовского, Фишера и Хайнкеса
Харри Кейн сделал 10-й хет-трик в Бундеслиге.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал десятый хет-трик в Бундеслиге.
Англичанин забил три мяча в ворота «Штутгарта» в матче 13-го тура чемпионата Германии (5:0). Это была 76-я игра Кейна в немецкой лиге.
Лишь четыре игрока сделали больше хет-триков в Бундеслиге: Герд Мюллер (32), Роберт Левандовски (16), Клаус Фишер (12) и Юпп Хайнкес (11).
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1298 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости