Кейн сделал 10-й хет-трик в Бундеслиге – в 76-м матче. Больше только у Герда Мюллера, Левандовского, Фишера и Хайнкеса

Харри Кейн сделал 10-й хет-трик в Бундеслиге.

Англичанин забил три мяча в ворота «Штутгарта » в матче 13-го тура чемпионата Германии (5:0). Это была 76-я игра Кейна в немецкой лиге.

Лишь четыре игрока сделали больше хет-триков в Бундеслиге: Герд Мюллер (32), Роберт Левандовски (16), Клаус Фишер (12) и Юпп Хайнкес (11).