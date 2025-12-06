Матч окончен
«Зенит» победил «Акрон» – 2:0. Жерсон и Энрике забили, голы Соболева и Мостового отменили, Неделчару удалили на 14-й
«Зенит» обыграл «Акрон».
«Зенит» победил «Акрон» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Газпром Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ионуц Неделчару получил прямую красную карточку на 14-й минуты за фол на Педро. Жерсон открыл счет на 32-й, Луис Энрике забил на 41-й.
Александр Соболев забил на 65-й, Андрей Мостовой – на 75-й, но эти голы отменили из-за офсайдов.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 16:30, Газпром Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
