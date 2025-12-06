  • Спортс
  • «Зенит» победил «Акрон» – 2:0. Жерсон и Энрике забили, голы Соболева и Мостового отменили, Неделчару удалили на 14-й
279

«Зенит» победил «Акрон» – 2:0. Жерсон и Энрике забили, голы Соболева и Мостового отменили, Неделчару удалили на 14-й

«Зенит» обыграл «Акрон».

«Зенит» победил «Акрон» (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Газпром Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ионуц Неделчару получил прямую красную карточку на 14-й минуты за фол на Педро. Жерсон открыл счет на 32-й, Луис Энрике забил на 41-й. 

Александр Соболев забил на 65-й, Андрей Мостовой – на 75-й, но эти голы отменили из-за офсайдов.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
6 декабря 16:30, Газпром Арена
Зенит
Завершен
2 - 0
Акрон
Матч окончен
90’
+2’
Джурасович
Вендел   Горшков
90’
+1’
Педро   Адамов
90’
+1’
73’
Хосонов   Джурасович
Соболев   Кассьерра
69’
Мантуан   Мостовой
69’
69’
Хосонов
66’
Болдырев   Севикян
Луис Энрике   Глушенков
49’
46’
Роча   Бакаев
2тайм
Перерыв
  Луис Энрике
41’
34’
Роча
  Жерсон
32’
17’
Джаковац   Эшковал
14’
Неделчару
Зенит
Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Мантуан, Жерсон, Барриос, Педро, Вендел, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Эракович, Вега, Ерохин, Михайлов, Кержаков, Горшков, Мостовой, Глушенков, Кассьерра, Латышонок, Адамов, Гонду
1тайм
Акрон:
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Джаковац, Болдырев, Лончар, Пестряков, Дзюба
Запасные: Севикян, Бистрович, Кузьмин, Агапов, Джурасович, Попенков, Базилевский, Тереховский, Эшковал, Бакаев, Марадишвили
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
онлайны
logoПедро дос Сантос
logoИонуц Неделчару
logoЖерсон
logoЛуис Энрике Андре
logoАндрей Мостовой
logoАлександр Соболев
