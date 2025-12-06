«Зенит» победил «Акрон» – 2:0. Жерсон и Энрике забили, голы Соболева и Мостового отменили, Неделчару удалили на 14-й

«Зенит» обыграл «Акрон».

«Зенит » победил «Акрон » (2:0) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Газпром Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ионуц Неделчару получил прямую красную карточку на 14-й минуты за фол на Педро. Жерсон открыл счет на 32-й, Луис Энрике забил на 41-й.

Александр Соболев забил на 65-й, Андрей Мостовой – на 75-й, но эти голы отменили из-за офсайдов.

