«Сафонов хочет остаться в «ПСЖ» и, вероятно, проведет этот сезон в клубе». Журналист Хоукинс о вратаре
Матвей Сафонов хочет остаться в «ПСЖ», рассказал французский журналист.
«Мы знаем о ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой. Сафонов хочет остаться.
Я не думаю, что они избавятся от всех вратарей. Сафонов хочет остаться и, вероятно, проведет этот сезон в Париже», – сказал журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Planete PSG
