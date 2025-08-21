«Сафонов хочет остаться в «ПСЖ» и, вероятно, проведет этот сезон в клубе». Журналист Хоукинс о вратаре

Матвей Сафонов хочет остаться в «ПСЖ», рассказал французский журналист.

«Мы знаем о ситуации с Джанлуиджи Доннаруммой . Сафонов хочет остаться.

Я не думаю, что они избавятся от всех вратарей. Сафонов хочет остаться и, вероятно, проведет этот сезон в Париже», – сказал журналист RMC Sport Фабрис Хоукинс.