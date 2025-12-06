  • Спортс
33

Пеп об ассисте Шерки рабоной в матче с «Сандерлендом»: «Никогда не видел, чтобы такое делал Месси. Лео идеально делает простые вещи, это его главное качество. Райан должен этому учиться»

Пеп Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Сандерлендом».

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Сандерлендом» в 15-м туре АПЛ (3:0).

– Одно из лучших выступлений в этом сезоне. Мы играли против отличной команды, если смотреть на то, чего они добились на данный момент».

– Вы рады, что сыграли на ноль?

– Определенно, мы допустили не так уж много моментов у своих ворот. У них был один момент, когда Рубен Диаш потерял мяч, но в остальном команда была собранной. Мы много создали.

– Райан Шерки практикует такие кроссы на тренировках?

– Нет, это первый раз. У него есть особые, неповторимые качества. Иногда его любишь, а иногда ненавидишь. У него есть кое-что, что он унаследовал от мамы и папы. 

Я хочу, чтобы он делал хорошие кроссы, но если он сделает плохой навес [рабоной], мне это не понравится. Я никогда не видел, чтобы Месси делал что-то подобное. Месси – лучший игрок в этом виде спорта, и самое главное качество Месси – простота того, что он делает, простые вещи, которые он делает идеально. Такие игроки, как Райан, должны этому научиться. 

[В борьбе за титул] еще многое может произойти. Все зависит от того, как мы играем, а не от того, на сколько очков мы отстаем. Все зависит от того, как играет команда, игроки не глупы. Нужно быть сильными во многих аспектах, и в последних 9-10 играх мы были хороши. У нас было много трудных моментов, но нам нужно учиться, чтобы этого больше не повторилось, – сказал Гвардиола. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
